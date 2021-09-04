На ВЭФ-2021 обсудили клиентоцентричность государства

В рамках Восточного экономического форума прошла сессия «Больше не Дальний Восток. Как центры управления регионом объединяют Россию». Ее участники поговорили о значении клиентоцентричности государства и необходимости внедрения новых цифровых платформ на базе сервиса госуслуг. Как отметили эксперты, ключевой задачей современной системы управления является обеспечение граждан возможностью коммуникации с государством.

«Наша задача работать на тех площадках, где людям удобно. Мы собираем обращения к органам власти в интернете, а не просим граждан специально приходить на какую-то одну площадку и писать там», — отметил первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Он подчеркнул, что, обрабатывая информацию по проблемным вопросам, Центры все чаще помогают региональным властям в принятии масштабных системных решений.

Кроме того, как отмечалось, граждане перестают чувствовать себя оторванными от общей коммуникации с государством, если их регион даже удален от центральной части страны.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул органичность встраивания инструментов, которыми пользуется центр для сбора обращений граждан в цифровое пространство.

«Речь идет о единой цифровой платформе, которую человек не замечает, она абсолютно нативна. Это уже наша задача, как, когда и куда мы эти обращения отдаем, как дальше строится взаимодействие между органами власти. Человек сообщение оставил, и забыл про это, а мы уже работаем. Чем быстрее мы можем отдать обратную связь людям, тем лучше. Та самая клиентоцентричность, это уже не тезис, а реальность на Камчатке. Камчатка — это уже не такой далекий регион. Это становится реально за счет цифровизация сервисов», ​​— сказал он.

Солодов также подчеркнул, что центры позволяют мониторить ситуацию в регионах, а порядка половины тех обращений, которые поступают от граждан, могут быть решены без привлечения бюджета.

«Государство активно работает в области сбора и актуализации информации для принятия наиболее эффективных решений. Для этого в России была создана новая структура — Координационный центр РФ», — сообщил первый заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации Дмитрий Годунов.

Он подчеркнул, что обратная связь от граждан — это важнейший принцип, по которому работает координационный центр. Те возможности, которые созданы благодаря «Диалог Регионы», работе ЦУР — это новый уровень для понимания реакции людей на те или иные решения, принимаемые в стране, отметил Годунов.

Данные для принятия решений собирают по трем разным направлениям: обратная связь от граждан, информация из региональных координационных и ситуационных центров и различные социально-экономические материалы. Одной из важнейших задач центров становится объединение всех типов данных в единую информационную воронку.

«Мы должны идти в сторону консолидации этих потоков, для предоставления наиболее актуальной и востребованной информации для руководства регионов, нужно сводить их воедино. У нас есть новый инструмент – платформа для аккумулирования и актуализации всей этой информации. Это тепловая карта проблемных вопросов региона. Она отражает весь контур острых вопросов территорий в режиме онлайн», — рассказал Истомин.

Участники мероприятия также обсудили цифровизацию сферы государственных услуг, а также взаимодействие бизнеса и власти в области создания удобных и доступных цифровых платежных систем. Кроме того, говорилось о том, что цифровые коммуникации и сервисы нивелируют географические преграды.

