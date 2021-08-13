ЦУР Башкортостана презентовал лучшие системные решения региона

В Центре управления Республикой Башкортостан состоялось рабочее совещание с участием главы республики Радия Хабирова и генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в ходе встречи коллеги обсудили зоны роста аналитического и информационного блоков, социологии, а также обменялись лучшими практиками Центров управления регионами (ЦУР) и презентовали лучшие системные решения.

В частности, один из кейсов, успешно реализованный местным ЦУР, получил высокую оценку — благодаря системе, внедренной региональными Минобрнауки и Минцифры, удается контролировать качество школьного питания: родители через личный кабинет отслеживают меню и оставляют отзывы. В результате практически на всех сайтах школ республики есть актуальные меню и фото блюд, QR-коды с информацией о поставщиках продуктов, а также телефоны горячих линий.

Хабиров поблагодарил сотрудников за работу, подчеркнув, что ЦУР — это в первую очередь люди. «Жизнь сама подталкивает переходить на "цифру". Необходимость этого доказала и пандемия. Мы хотим напитаться лучшими практиками, которые есть во всей стране. Полагаю, это начало большой совместной работы с нашими коллегами из Москвы — АНО "Диалог"», — сказал он.

Гореславский сообщил, что ЦУР Башкортостана является главным поставщиком лучших кейсов на федеральный уровень. «Ведется большая работа по нормативно-правовой базе, внедряются чат-боты по вакцинации, осуществляется мониторинг лесных пожаров. Особенно меня впечатлила история с качеством школьного питания. Мы видим тридцатикратное снижение запросов только за счет обеспечения прозрачности процессов и цифровизации. Это достойный результат. Мы поможем масштабировать этот опыт», — подчеркнул он.

Башкортостан является одним из первых регионов, начавших системную работу с обратной связью в интернете. Центр управления республикой открылся в ноябре прошлого года и выступил не только в роли координационного центра по обратной связи с населением, но и как структура, принимающая системные управленческие решения на основе аналитических данных.