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Губернаторы еще трех регионов проведут прямые линии по рекомендации Путина

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Фото: @dpasler.official
Губернаторы трех регионов проведут прямые линии по рекомендации Владимира Путина

Губернаторы еще трех регионов проведут прямые линии с населением по рекомендации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центры управления соответствующих субъектов.

В ближайшее время с жителями намерены пообщаться главы Ростовской (Василий Голубев), Оренбургской (Денис Паслер) и Курской областей (Роман Старовойт). Отмечается, что губернаторы 11 регионов уже провели прямые линии с населением.

По данным АНО «Диалог Регионы», чаще всего россияне обращались к главам субъектов с таким вопросами, как недоступность медицинской помощи, благоустройство территории (дороги, дворы, детские площадки), выплаты для детей, вакцинация от коронавируса и строительство образовательных учреждений.

Руководители Центров управления регионов (ЦУР) Ростовской, Оренбургской и Курской областей рассказали, что жители данных субъектов через систему «Инцидент Менеджмент» обращаются к губернаторам с вопросами на те же темы: вакцинация, дорожная инфраструктура, ЖКХ и благоустройство.

Путин 7 июля рекомендовал губернаторам минимум раз в год проводить свои прямые линии с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам общения с гражданами в таком формате.

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