Путин дал поручение после прямой линии

Президент России Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) проанализировать все обращения граждан, поступившие в ходе прямой линии с главой государства. Об этом сообщает ТАСС в среду, 7 июля.

Срок исполнения поручения — до 30 ноября.

Прямая линия состоялась 30 июня и стала 18-й для президента Путина. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года. Самая продолжительная прямая линия была в 2013 году: президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут. В этом году мероприятие длилось 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений.

В частности, глава государства прокомментировал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, ответил на вопрос о выборе преемника и высказался против введения в РФ обязательной вакцинации для всех граждан.

Обращавшиеся на прямую линию россияне жаловались на проблемы с подключением к газу, на безработицу, неудовлетворительное состояние школ. Путин заверил, что запрос каждого человека, даже если он не попал в эфир, будет рассмотрен.

