На готовившего вопрос Путину россиянина напали в день прямой линии

На жителя Тамбовской области Романа Герасимова, который задал вопрос президенту Владимиру Путину 30 июня по поводу строительства мусорного полигона, напали в день прямой линии. Об этом сообщает информационное агентство «Онлайн Тамбов.ру».

1 июля на мужчину возле ворот дома напали трое неизвестных, они выскочили из кустов и попытались затащить Герасимова в машину. На шум из дома выбежали жена и сын мужчины, против них применили слезоточивый газ. Нападавшие успели нанести ножевые ранения Герасимову, его госпитализировали. Сообщается, что преступники использовали несколько автомобилей. Один, без номеров, они бросили на месте происшествия, а на другом скрылись.

По оценкам врачей, жизни Герасимова ничего не угрожает.

Накануне мужчина вместе с другими активистами обратился на прямую линию с Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. Этот вопрос взяли на особый контроль. Издание сообщает, что 30 июня с Романом Герасимовым связались из редакции прямой линии и попросили быть готовым выйти в эфир. Однако во время прямой линии на территории Дегтянского сельсовета был выключен интернет. Также в этот день мужчине порезали колесо автомобиля.

Ранее Владимир Путин на прямой линии заявил, что мусорная реформа — это большая работа по всей стране. Работа над решением проблемы переработки отходов не будет приостанавливаться ни на минуту, подчеркнул он и отметил, что в ближайшие годы в России будут запущены мусоросжигающие заводы.