Путин заговорил о мусоре

Мусорная реформа — это большая работа по всей стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляция которой ведется на YouTube.

Работа над решением проблемы переработки отходов не будет приостанавливаться ни на минуту, подчеркнул он. По словам президента, этой проблемой, начиная с советских времен, никто не занимался, «правда и отходов, наверное, в прежние времена (...) в таком объеме не было». «Сейчас 60 миллионов [тонн] накапливается ежегодно», — сообщил глава государства.

Путин отметил, что в ближайшие годы в России будут запущены мусоросжигающие заводы. «Есть вещи, которые абсолютно недопустимы. Когда граждане по праву возмущаются, когда они стараются, выполняют рекомендации властей (по раздельному сбору мусора — прим. «Ленты.ру»), а потом в машине все это вместе сваливается. Это, без всякого сомнения, не должным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за их действия», — подчеркнул президент.

Он заявил, что в России планируется переход к расширенной ответственности производителей упаковки. «То есть произвел упаковку и до утилизации отвечай за этот процесс», — пояснил Путин.

В мае стало известно, что на модернизацию мусорного оборудования в России необходимо более миллиарда рублей до конца года из федерального бюджета. Такую сумму озвучил «Российский экологический оператор» (РЭО).

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