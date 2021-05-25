За сжигание российского мусора заплатят иностранцы

За сжигание мусора на 25 российских заводах, которые планируют построить в течение нескольких лет, должны косвенно заплатить иностранные покупатели российских товаров, включая крупные корпорации, заявил в интервью РБК глава компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«РТ-Инвест», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», наравне со структурами «Росатома» и ВЭБ.РФ выступает главным инвестором и оператором проекта по строительству 25 мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС). Срок реализации проекта не уточняется, его стоимость оценивается в 1,3 триллиона рублей.

Источники финансирования, а также другие параметры проекта вызывали споры в правительстве. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко и Минэнерго настаивали на сокращении общего числа заводов как минимум вдвое или на переносе сроков строительства до ввода в эксплуатацию пяти уже строящихся заводов.

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Изначально «РТ-Инвест» предлагал финансировать проект за счет государственных субсидий, а возврат инвестиций обеспечить при помощи механизма ДПМ (договора поставки мощностей). Последний предполагает, что электроэнергия, производимая построенной для нужд завода электростанцией, поставляется промышленным клиентам завода по заранее оговоренным повышенным тарифам.

Такой подход вызвал нарекания Минпромторга и его замглавы Виктора Евтухова. По его словам, использовать механизм ДПМ для строительства МЬЭС нецелесообразно. Вместо этого лучше использовать средства, поступающие в бюджет от экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей. Согласно ей, производители товаров, продающихся в России, обязаны либо самостоятельно утилизировать их вместе с упаковкой, либо платить сбор. Кроме того, по мнению Евтухова, следует использовать субсидии из бюджета за счет налогов «РТ-Инвест» и других участников проекта.

В свою очередь Шипелов считает, что стоит косвенно переложить расходы на строительство МТЭС на зарубежных покупателей продукции крупных российских компаний — за счет увеличения ее стоимости. «Большая часть выручки этих [промышленных] предприятий поступает за счет продаж на внешних рынках. Если дополнительные затраты, например в 10 млн руб., необходимые для работы нашей инфраструктуры, будут перенесены на стоимость металла, который будет продан за рубежом, в этом нет ничего страшного. За это заплатят иностранные потребители», — отметил бизнесмен.

В качестве примера таких потребителей он привел автоконцерн Mercedes и производителя самолетов Boeing. По словам Шипелова, подобный порядок уже действует в Китае.