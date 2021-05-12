На борьбу с мусором запросили миллиард рублей

На модернизацию мусорного оборудования в России необходимо более миллиарда рублей до конца года из федерального бюджета. Такую сумму озвучил «Российский экологический оператор» (РЭО), пишут «Известия».

Оператор обосновывает необходимость выделения этой суммы для возмещения мусорным компаниям до 25 процентов лизинга техники по сортировке или переработке отходов. В частности, региональные компании смогут в случае компенсации выпустить на линию необходимое количество машин.

Глава РЭО Денис Буцаев считает главной целью повысить уровень внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов без существенного роста тарифа. Однако субсидирование покупки новых фандоматов (автоматов по приему стеклянной или пластиковой тары), мусоровозов и контейнеров потребует дополнительных бюджетных средств, указали в РЭО.

Ранее стало известно, что проект строительства мусоросжигательных заводов по всей России, подготовленный «РТ-Инвест», дочерней компанией «Ростеха», оказался слишком дорогим. «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?» — возмутилась вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии. Она напомнила, что работу заводов предлагается оплачивать из бюджета и за счет населения.

В феврале Генпрокуратура провела проверку деятельности РЭО за последние два года и выявила множество недочетов. Основными были названы отсутствие стратегии и целевых показателей, а также сверхдоходы сотрудников компании. РЭО должен был курировать мусорную реформу, но даже не следил за ситуацией в регионах, а отправляемые в министерство отчеты изобиловали сомнительными сведениями.

Создать РЭО в январе 2019 года поручил президент России Владимир Путин.