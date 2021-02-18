В российской мусорной компании нашли сверхзарплаты и отсутствие планов

Проверка деятельности «Российского экологического оператора» (РЭО) и его учредителя Минприроды за 2019 и 2020 годы вскрыла многочисленные факты нарушения федерального законодательства. Об этом говорится в письме замгенпрокурора Александра Буксмана главе Минприроды Александру Козлову, на которое ссылается РБК.

В первую очередь прокуроры обратили внимание, что в госкомпании, которая должна была заняться мусорной реформой в России, отсутствуют планы. РЭО не смог принять пятилетнюю стратегию развития, соответственно, нет ни целевых показателей, ни ожидаемых результатов. Проверка достижения в регионах показателей федерального проекта по обращению с отходами не ведется, а отправляемые в министерство отчеты изобилуют сомнительными сведениями.

Вместе с тем за свою работу сотрудники получали сверхзарплаты. Так, В 2019 году вместо положенных 79,45 миллиона рублей на них направили 146,6 миллиона. Деньги руководство РЭО позаимствовало из других статей. Дополнительно в операторе начисляли квартальные премии, общая сумма которых достигла 76,7 миллиона рублей. Средства для этих целей взяли из федерального бюджета, так как компания не зарабатывала и не экономила на других статьях.

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Создать РЭО в январе 2019 года поручил президент России Владимир Путин. Незадолго до этого, в декабре 2018 года, глава государства обещал, что до 2024 года в стране построят не менее 200 мусороперерабатывающих заводов. Он утверждал, что вскоре в стране появится целая индустрия переработки мусора, а незаконные свалки исчезнут.

Главой компании стал Денис Буцаев, однако в ноябре 2019 года он ушел в отставку. Пришедший ему на смену Илья Гудков проработал ровно год, после чего РЭО вновь возглавил Буцаев.

По итогам проверки Генпрокуратура поручила Минприроды и РЭО устранить недочеты и обеспечить должную реализацию задач по улучшению экологической обстановки в стране. Также Минприроды обязали контролировать расходы РЭО и давать объективные отчеты о деятельности компании.

Должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях, предложено уволить или сделать им выговор. Как указала замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева, предписания ведомства не предполагают материальных взысканий или уголовной ответственности для виновников нарушений.

Представитель РЭО пообещал разработать план по устранению нарушений и рассказал, что в компании назначены служебные проверки. По его словам, мусорная реформа столкнулась с объективными трудностями.