Пожаловавшаяся Путину на безработицу россиянка получила работу

Жительница села Абатское Тюменской области, которая во время прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на безработицу, временно трудоустроена, сообщил губернатор региона Александр Моор, передает ТАСС.

По словам главы региона, россиянка получила работу в Молодежном информационно-деловом центре. Женщина состояла на учете в центре занятости как безработная с сентября 2017 года. В прошлом году она прошла обучение по профессии секретаря. «В 2021 году она, в рамках нашей областной программы по временному трудоустройству, трудоустроена», — заявил Моор.

Он также рассказал, что договор с женщиной трижды продлевался. «Мы продолжаем предлагать ей другие вакансии», — сказал губернатор.

Россиянка из села Абатское в ходе прямой линии рассказала Путину, что в течение четырех лет не может найти работу. Она призналась, что обращалась в разные инстанции, однако помощи так и не получила.

Ранее жительница Краснотурьинска Свердловской области рассказала, что к ее дому не могут провести газ, упрекнув при этом мэра, чей дом якобы находится рядом и газифицирован. Путин пообещал обязательную реализацию закона о бесплатном газопроводе до границ участка.