Россия
 
Последние новости
Путин дал поручение после прямой линии
Телеведущий Шепелев ответил на вопрос о планах уехать из России
На Бали задержали преступную группировку российских туристов
Появилось видео с мешком денег из захваченного банка в Тюмени
Итальянцы поборются с финнами за российскую экологию
Власти Афганистана заявили о начале критической фазы в стране
Ученый объяснил появление гиганта-толстолобика в Москве-реке 
Литва построит стену на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов
Собянин назвал «астрономическими» результаты вакцинации в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин рекомендовал губернаторам проводить свои прямые линии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sputnik / Alexei Nikolskyi / Reuters

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам минимум раз в год проводить свои прямые линии с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам общения с гражданами в таком формате, сообщается на сайте Кремля.

Путин также поручил своей администрации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь главам регионов в организации прямого общения с жителями.

Сам президент регулярно общается с гражданами в таком формате. Первая прямая линия с его участием состоялась в 2001 году. 30 июня текущего года президент отвечал на обращения и вопросы жителей 3 часа 42 минуты. В частности, глава государства прокомментировал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, ответил на вопрос о выборе преемника и высказался против введения в РФ обязательной вакцинации для всех граждан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин дал поручение после прямой линии