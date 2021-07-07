Путин рекомендовал губернаторам проводить свои прямые линии

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам минимум раз в год проводить свои прямые линии с жителями. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам общения с гражданами в таком формате, сообщается на сайте Кремля.

Путин также поручил своей администрации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь главам регионов в организации прямого общения с жителями.

Сам президент регулярно общается с гражданами в таком формате. Первая прямая линия с его участием состоялась в 2001 году. 30 июня текущего года президент отвечал на обращения и вопросы жителей 3 часа 42 минуты. В частности, глава государства прокомментировал возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, ответил на вопрос о выборе преемника и высказался против введения в РФ обязательной вакцинации для всех граждан.