Матвиенко призвала искоренить бедность в мире борьбой с гендерным неравенством

Искоренить проблему бедности в мире и повысить уровень жизни населения всей планеты невозможно без достижения гендерного равенства. Об этом, как пишет РИА Новости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин. Мероприятие прошло в Пекине в рамках празднования 20-летия ШОС. Организатором форума выступила Всекитайская федерация женщин.

«Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей​​​. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин», — заявила она.

Матвиенко отметила, что на фоне пандемии COVID-19 и всех экономических последствий, связанных с ней, с которыми столкнулись многие страны мира, положение женщин ухудшилось. По словам спикера Совфеда, особенно сильно пандемия сказалась на системе образования, подчеркнув важность полноценного обучения.

Ранее была опубликована деловая программа третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября 2021 года. Его главная тема — «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» приобретает особую актуальность.