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Испанский министр призвала заменить «отечество» на «матчество»

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Фото: Reuters
Министр труда Испании призвала заменить термин «отечество» на «матчество»

Министр труда и социальной экономики, второй заместитель председателя правительства Испании Йоланда Диас призвала отказаться от термина «отечество» и заменить его на «матчество». Об этом пишет газета El Mundo. По словам Диас, термин «патрия» несет тяжелое бремя.

«Матчество — это что-то, что заботится, одинаково относится ко всем, никого не дискриминирует, потому что она говорит решительным языком, настраивающим меня на диалог», — цитирует ее издание.

Высказывания Диас породили жаркую дискуссию в соцсетях: «Подождите, пока она узнает про фразу Родина мать», «Термин патрия основан от слова наследие (patrimonio), министр, не путайте с патриархатом», «Мы лидируем по всем показателям безработицы в Евросоюзе. Но Йоланда Диас, министр труда, беспокоится о более важном».

Однако, несмотря на критику, Диас от своих слов отказываться не стала. Она заявила, что хочет создать проект демократического существования страны, которая заботится о бедных и ставит службу народу во главу стола.

Ранее на Украине воинский праздник «День защитника Украины» переименовали в «День защитника и защитниц» из-за гендерного неравенства. В правительстве посчитали, что реформа поможет «обеспечить гендерно-сбалансированное освещение роли военнослужащих обоих полов», защищающих независимость и территориальную целостность страны в рядах вооруженных сил.

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