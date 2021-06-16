В белорусские школы вернули должность военрука

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко объявил о возвращении во все школы страны должности руководителя военно-патриотического воспитания, который будет заниматься допризывной подготовкой подростков по аналогии с советской практикой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие педагоги начнут заниматься со старшеклассниками с 1 сентября. Власти уже создали около двух тысяч ставок по этому направлению. Военруки, как пояснил министр, займутся внедрением воспитательной работы в учебный процесс, а летом будут руководить военно-патриотическими лагерями.

В свою очередь, министр обороны страны Виктор Хренин пояснил, что на эти должности будут брать прежде всего кадровых военных. Они будут преподавать по разработанной ранее единой программе патриотического воспитания населения. «Это надо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в армии — это потеря времени», — сказал глава ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодежь слабо разбирается в своей истории, и предложил чаще напоминать ей о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Он утверждал, что белорусы забыли о массовых убийствах и этнических чистках во времена оккупации. Политик также неоднократно обвинял в реабилитации нацизма белорусских протестующих. По его мнению, под бело-красно-белым флагом, который используется его политическими оппонентами, сражались коллаборационисты.