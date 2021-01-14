Эстония отказалась проводить референдум о браке

Парламент Эстонии отклонил законопроект о проведении референдума о браке, сообщает Postimees.

Депутаты отказались принять документ, который предусматривал вынесение на референдум 18 апреля 2021 года вопроса: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?». За проголосовали 26 парламентариев, против — 49.

С идеей референдума выступила правящая коалиция: Центристская партия, «Отечество» и Консервативная народная партия. Проект прошел в парламенте первое чтение 14 декабря, напоминает «Интерфакс». Затем оппозиция внесла 10 тысяч поправок, в основном направленных на затягивание обсуждения и срыв принятия документа. Среди них было предложение вынести на референдум вопрос о присоединении к России.

Оппозиционные Партия реформ и Социал-демократическая партия, а также президент Керсти Кальюлайд полагают, что референдум о браке может расколоть общество и нарушить права сексуальных меньшинств.

13 января премьер-министр Юри Ратас подал в отставку из-за подозрений Центристской партии в коррупции. В отставку автоматически ушло и все правительство.