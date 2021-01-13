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Премьер Эстонии объявил об отставке

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Юри Ратас
Юри Ратас
Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о своем желании подать в отставку. Об этом он сообщил в ночь на среду, 13 января, после заседания правления Центристской партии. Решение было принято из-за подозрений в коррупции в партии, предает «Интерфакс».

«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — говорится в заявлении председателя ведущей правящей партии страны для СМИ.

Отмечается, что решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. «Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным», — подчеркивается в сообщении.

Ратас также поблагодарил за возможность быть премьер-министром Эстонии и служить стране в течение четырех лет, «помогать повышать уровень жизни Эстонии, укреплять международный имидж Эстонии». Он отметил, что «в политике необходимо делать очень трудный выбор для решения сложных ситуаций». «К этому политик должен быть готов», — подытожил Ратас.

Ранее Центристской партии как юридическому лицу, а также пяти физическим лицам было предъявлено подозрение в коррупции.

9 января Ратас прокомментировал предложение депутатов оппозиционной Партии реформ о вынесении вопроса о присоединении Эстонии к России на референдум. Он счел невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России.

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