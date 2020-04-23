Население Эстонии массово протестируют на коронавирус методом случайной выборки

Ученые Тартуского университета массово протестируют население Эстонии на коронавирус. Об этом сообщает ERR.

Списки на тестирование составят методом случайной выборки. Всего тесты пройдут 16 тысяч человек.

Ученые постараются составить маленькую модель общества Эстонии исходя из различных возрастных и социальных групп. По их мнению это позволит увидеть реальную ситуацию с распространением коронавируса в стране, что поможет правительству адекватнее оценить необходимость смягчения или сохранения карантинных мер.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о переломе в ситуации с распространением коронавируса в стране. Ратас считает, что пик распространения коронавирусной инфекции пройден. По оценке главы правительства Эстонии, теперь есть основания для того, чтобы начать говорить о постепенном смягчении карантинных мер начиная со следующей недели.

Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 1559 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 44 пациента скончались.

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