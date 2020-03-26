В Эстонии пообещали не повторять за Украиной в борьбе с коронавирусом

В Эстонии пообещали не повторять некоторые действия Украины по борьбе с распространением коронавируса. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что власти столицы не будут ограничивать работу общественного транспорта, сообщает ERR.ee.
Фракция «Отечество» в городском собрании предложила сократить число рейсов в связи с падением спроса. Кылварт заявил, что это невозможно. Несмотря на то, что число пассажиров снизилось на 70 процентов, сокращение рейсов повысило бы опасность заражения.
«Мы видим, что людей мало, но в нынешнем положении это хорошо. Мы не будем искусственно создавать ситуацию, когда люди вынуждены набиваться в автобусе, как это происходит на Украине», — пояснил Кылварт.
Ранее на Украине ограничили движение общественного транспорта и количество пассажиров, которые могут находиться в салоне.
По последним данным, в Эстонии выявили коронавирус у 404 человек. Одна пациентка скончалась, ей было 83 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения