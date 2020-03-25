В Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Эстонии зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусом. В Ляэне-Таллинской центральной больнице скончалась 83-летняя женщина. Об этом в среду, 25 марта, сообщает ERR.ee.

У пациентки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Это эмоционально очень тяжелый момент и скорбный день. Однако это показывает, что мы должны продолжать борьбу с распространением вируса», — прокомментировал смерть женщины медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

Он призвал быть готовыми к тому, что могут быть и другие смерти из-за инфицирования коронавирусом. «Поэтому крайне важно избегать близкого контакта с пожилыми и имеющими хронические болезни людьми», — добавил Попов.

Всего коронавирус был диагностирован у 404 человек в Эстонии.

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