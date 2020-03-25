В Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Эстонии зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусом. В Ляэне-Таллинской центральной больнице скончалась 83-летняя женщина. Об этом в среду, 25 марта, сообщает ERR.ee.
У пациентки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Это эмоционально очень тяжелый момент и скорбный день. Однако это показывает, что мы должны продолжать борьбу с распространением вируса», — прокомментировал смерть женщины медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.
Он призвал быть готовыми к тому, что могут быть и другие смерти из-за инфицирования коронавирусом. «Поэтому крайне важно избегать близкого контакта с пожилыми и имеющими хронические болезни людьми», — добавил Попов.
Всего коронавирус был диагностирован у 404 человек в Эстонии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения