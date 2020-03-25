В Эстонии решили следить за передвижением граждан с помощью телефонов

С целью ограничения дальнейшего распространения коронавируса кризисная комиссия правительства Эстонии решила организовать слежку за передвижениями граждан для контроля за соблюдением карантина. Об этом сообщает Delfi.
Следить за передвижениями будут с помощью использования систем сотовой связи и отслеживания местоположения мобильных телефонов.
По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, правительство прежде всего пытается понять, как общество восприняло карантинные меры. Данные планируют собирать в обезличенном виде. Департамент статистики утверждает, что храниться и обрабатываться они будут в безопасной среде, а после отмены кризиса информацию уничтожат.
«Мы связывались с другими европейскими государствами и получили подтверждение, что подобное сотрудничество и использование данных уже сейчас практикуется в других странах или такая возможность рассматривается», — добавил Мяги.
Ранее о планах следить за соблюдением карантина с помощью отслеживания геопозиций мобильных телефонов сообщили на Украине.
По последним данным, в Эстонии заразились коронавирусом 404 человека, умерших нет, однако 28 человек находится в тяжелом состоянии. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек. 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения