В Литве заявили о резком скачке числа заразившихся и умерших от коронавируса

В Литве заявили о резком скачке числа заразившихся коронавирусом: зафиксировано 255 подтвержденных случаев инфицирования. Об этом пишет «Sputnik Литва» со ссылкой на правительство республики.
Глава администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас в то же время заявил, что в городе Укмерге на данный момент от коронавируса умерли трое жителей.
В клинике «Сантарос» в Вильнюсе накануне скончалась 90-летняя женщина. Ее выписали из больницы Укмерге и доставили в столицу с лихорадкой и сильной слабостью. Женщине поставили диагноз COVID-19 и поместили в отделение интенсивной терапии, однако спасти не смогли.
По последним данным, коронавирусом заразились 880 жителей прибалтийских республик. Больше всего в Эстонии — 404 человека. В Латвии выявили 221 случай заражения. Первая смерть была зафиксирована 21 марта: в Литве скончалась 83-летняя женщина, диагноз был установлен после ее смерти.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения