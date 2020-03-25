В Литве заявили о резком скачке числа заразившихся и умерших от коронавируса

В Литве заявили о резком скачке числа заразившихся коронавирусом: зафиксировано 255 подтвержденных случаев инфицирования. Об этом пишет «Sputnik Литва» со ссылкой на правительство республики.

Глава администрации мэрии Укмергского района Дарюс Варнас в то же время заявил, что в городе Укмерге на данный момент от коронавируса умерли трое жителей.

В клинике «Сантарос» в Вильнюсе накануне скончалась 90-летняя женщина. Ее выписали из больницы Укмерге и доставили в столицу с лихорадкой и сильной слабостью. Женщине поставили диагноз COVID-19 и поместили в отделение интенсивной терапии, однако спасти не смогли.

По последним данным, коронавирусом заразились 880 жителей прибалтийских республик. Больше всего в Эстонии — 404 человека. В Латвии выявили 221 случай заражения. Первая смерть была зафиксирована 21 марта: в Литве скончалась 83-летняя женщина, диагноз был установлен после ее смерти.

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