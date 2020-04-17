Премьер-министр Эстонии заявил о переломе в ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о переломе в ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает ERR.
«Впервые данные за неделю показывают, что число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уменьшилось. Это означает, что начался обратный отсчет», — сказал он.
Ратас считает, что пик распространения коронавирусной инфекции пройден. По оценке главы правительства Эстонии, теперь есть основания для того, чтобы начать говорить о постепенном смягчении карантинных мер начиная со следующей недели.
Ранее правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. В стране запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры, школы переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль. В стране выявлены 1459 случаев заражения, скончались 38 пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения