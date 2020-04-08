Президент Эстонии призвала безработных поднимать сельское хозяйство

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала безработных поднимать сельское хозяйство, сообщает Postimees.

Кальюлайд провела с руководством Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты видеомост, в ходе которого в том числе обсуждалась нехватка рабочих рук.

«Нынешнюю нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве можно частично решить привлечением жителей Эстонии, которые полностью или временно потеряли работу, — заявила Кальюлайд. — Я призываю всех этих людей обратить внимание на село и по возможности помочь земледельцам».

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Вместе с тем эстонский президент отметила, что на современных фермах много рабочих мест, «которые таким образом заполнить невозможно». Она выступила за то, чтобы в рамках чрезвычайного положения продлить разрешения на работу иностранцам. По данным сельскохозяйственной торговой палаты, до сих пор четверть работников сектора прибывала из-за рубежа, в том числе треть операторов доения на крупных фермах. Кальюлайд также призвала всех покупать эстонские продукты, чтобы минимизировать риски для продовольственной безопасности.

Эстония объявила чрезвычайное положение в середине марта из-за пандемии коронавируса. В стране выявлены 1885 случаев заражения, скончались 24 пациента.

Ранее президент Белоруссии Александра Лукашенко заявлял о преимуществах жизни на селе во время пандемии коронавируса. «Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Трактор вылечит всех. Поле всех лечит», — сказал Лукашенко.

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