В эстонской больнице более 20 медиков заразились коронавирусом

21 медик в эстонской больнице Курессааре на Сааремаа заразился коронавирусом. Об этом больница написала в своем Facebook.
Не уточняется, заразились ли только врачи или инфекция обнаружена также у медицинских сестер и административного персонала. Неизвестно, в какой форме протекает их болезнь.
Руководство больницы считает, что это свидетельствует о крайне тяжелой эпидемиологической ситуации на Сааремаа.
В Эстонии коронавирусом заразились 575 человек. Один человек скончался, семь находится в критическом состоянии. Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Чрезвычайное положение также предписывает закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения