В России появилась программа по климату

Правительство России разработало программу мер в области сдерживания изменений климата, экологического развития страны до конца десятилетия. На реализацию стратегии до 2030 года направят около 34 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 28 сентября, заявила на заседании президиума Совета при президенте России вице-премьер Виктория Абрамченко.

Заместитель председателя правительства отметила, что у государства появилась климатическая стратегия по трем направлениям, одним из основных станет мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды. Для получения достоверных данных о климате задействуют новейшее оборудование.

Второе направление программы — смягчение воздействия человека на природу. По заявлению чиновницы, в данном направлении запланировано создание комплекса методик и моделей в целях оценки эффективности любых действий для снижения антропогенного фактора влияния на климат. Под третьим направлением власти видят адаптацию природных систем, а также населения России, всех отраслей экономики к изменениям климата. Абрамченко подчеркнула, что в данном блоке мер подразумевается создание системы оценки различных экологических рисков.

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Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) по климату будут формировать и актуализировать каждые три года. Власти рассчитывают проводить исследования на базе действующих научно-технических центров и получать жизнеспособные проекты, которые тут же будут внедряться.

В конце августа Минэкономразвития создало проект низкоуглеродной стратегии для страны, так как ранее президент Владимир Путин поставил цель обогнать Европу в вопросе спасения климата. При базовом сценарии ведомства объем парниковых газов не только не уменьшится, но даже увеличится (до 2,29 миллиарда тонн СО2 к 2050 году). Сокращение вредных выбросов рассматривают в возможности поглощать CO2 лесами и болотами.