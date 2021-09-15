Чубайс предсказал опасности для России после конференции по климату

Чубайс: на конференции ООН в Глазго могут быть приняты непростые для России решения

На конференции Организации объединенных наций (ООН), которая пройдет в ноябре в Глазго, могут быть приняты непростые для России решения, связанные с ограничениями для угольной отрасли и по выбросам метана. Такое мнение выразил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, пишет ТАСС.

«Честно говоря, там можно ожидать каких-то очень-очень резких решений по двум вопросам. Один вопрос — уголь, второй вопрос — метан. В этих двух вещах, мне кажется, есть возможность или опасность каких-то непростых решений, в том числе и для нас», — сказал Чубайс, добавив, что тоже примет участие в конференции.

Материалы по теме Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

26-я конференция ООН по изменению климата состоится в Глазго в Шотландии с 1 по 12 ноября под председательством Великобритании. На встрече пройдет самое масштабное обсуждение экологических проблем с 2015 года, когда было заключено Парижское соглашение.

Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев в начале сентября говорил, что пока не может уточнить, будет ли глава государства Владимир Путин также участвовать в конференции, однако сейчас готовится совещание с участием президента. «После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре», — объяснил Эдельгериев.