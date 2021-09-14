Оценена угроза мировой борьбы за экологию для «главной кубышки» России

Быстрые темпы энергоперехода могут вызвать снижение объема резервов ниже критической отметки уже в начале 2030-х годов, заявил «Ведомостям» замминистра финансов Владимир Колычев. Речь идет о перспективах трансформации энергетического сектора, связанного с усилиями стран мира по борьбе за экологию. По оценкам Международного энергетического агентства, для достижения углеродной нейтральности к 2050 году миру необходимо отказаться от инвестирования в нефтегазовые проекты уже сейчас.

«Мы проводили стресс-тесты разных сценариев энергоперехода, в некоторых, наиболее сложных, спрос на нефть начинает быстро сокращаться на горизонте до 2030 года. Пока вероятность такого развития событий не представляется высокой, но по крайней мере уже всерьез рассматривается, в том числе экспертным сообществом», — объяснил Колычев.

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Шоковый сценарий энергоперехода становится угрозой для «главной кубышки» России — Фонда национального благосостояния (ФНБ): по словам Колычева, к началу следующего десятилетия его объем может упасть до двух-трех процентов ВВП страны, при условии, что бюджет останется сбалансированным, а секвестр расходов проводиться не будет. Какие конкретно объемы добычи нефти и ее цена использовались при подготовке оценок, замминистра не уточнил. Сам фонд формируется за счет поступлений так называемых сверхдоходов от продажи энергоресурсов. По информации Минфина, на 1 сентября объем ФНБ превышает 14 триллионов рублей — это эквивалент 12,1 процента прогнозируемого ВВП на текущий год. В ситуациях, когда накопления в фонде падают ниже отметки в пять процентов, на использование средств накладываются ограничения.

Что касается разработки подходов к адаптации отраслей экономики страны к глобальной зеленой повестке, то сейчас им занимается Минэкономразвития совместно с другими ведомствами, сообщили в самом министерстве. Там поддержали разработку стресс-сценариев изменения спроса на энергоресурсы, объяснив это тем, что такие прогнозы дадут России возможность подготовиться к любому развитию событий. Сама перспектива энергоперехода в правительстве ни у кого сомнений не вызывает, заявил «Ведомостям» близкий к кабинету министров чиновник. Источник газеты заметил, что вопросом являются лишь его сроки.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в начале сентября указывал, что тенденции по переходу к зеленой экономике создают риски для доходной базы бюджетной системы России уже в ближайшие десять лет. В июле потенциальные потери страны из-за отказа мировой экономики от углеводородов оценивал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. По его словам, государство может лишиться десяти процентов ВВП.