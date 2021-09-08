Объявлены сроки совещания с Путиным по климату

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил о сроках организации дискуссии по экологической повестке. Глава государства соберет совещание в октябре 2021 года, анонсировало РИА Новости.

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Встреча, которую проведет Владимир Путин, вероятно, приурочена к подготовке к 26-й всемирной экологической конференции ООН (COP-26), которая пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года.

«Об участии президента в конференции по климату в Глазго сейчас однозначно я ответить не смогу, но мы готовим по поручению президента совещание с его участием. После этого совещания, когда будут получены все ответы, тогда уже будет окончательно принимать решение президент, примет он участие либо не примет. Это где-то, скорее, будет ближе к Глазго, в октябре», — сказал Эдельгериев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее Эдельгериев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о восьмичасовом споре со специальным представителем президента США Джоном Керри на их встрече в июле текущего года. Политик уточнил, что американская сторона настаивает на отказе России от угля до конца 2030 года, не имея при этом собственной дорожной карты для аналогичного шага. Позже советник президента заявил о планах снять разногласия со спецпосланником по климату Джо Байдена на повторном совещании осенью. «Мы договорились, что с ответным визитом к нему приедем нашей группой экспертов, специалистов, с ФОИВами в сентябре-октябре», — пояснил Эдельгериев.

По заявлению российского спецпредставителя по климату в июле 2021 года, глобальное потепление наносит существенный урон экономике всего мира, а в России порой ощущается сильнее, чем в остальных странах. Негативное воздействие на хозяйственную деятельность оказывают участившиеся опасные природные бедствия, пожары в лесах и таяние многолетней мерзлоты, которые приводят к разрушению инфраструктуры населенных пунктов.