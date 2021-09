Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в бесполезности

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг во вторник, 28 сентября, открыла молодежный климатический саммит Youth4Climate в Италии и сразу же раскритиковала в своей речи правительства ведущих стран, обвинив их в бездействии и бесполезности в спасении планеты. По мнению знаменитой общественницы, мировые лидеры «утопили» будущие поколения в «пустых обещаниях» по защите людей от глобального потепления, передает France24.

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

Девушка, выступая на саммите в Милане подчеркнула, что разрыв между словами и действиями чиновников в странах, которые вносят наибольший вклад в загрязнение природы, уничтожает все шансы человечества приблизиться к углеродной нейтральности.

«Нет никакой "планеты Б". Речь идет не о какой-то дорогой мечте или только зеленой экономике, нулевых выбросах CO2 к 2050 году. Это все мы слышим от наших так называемых лидеров: слова, слова, которые звучат великолепно, но пока не привели к действию. Наши надежды и мечты утонули в их пустых словах», — высказалась Тунберг. Молодая экоактивистка добавила, что умышленное бездействие мировых лидеров — предательство всех нынешних и будущих поколений.

Трехдневное мероприятие в Милане, организованное министерством окружающей среды, земли и моря Италии (Italian Ministry for the Environment, Land and Sea), соберет около 400 молодых активистов из 200 стран мира, которые представят совместную декларацию встречи в конце недели в качестве вступления и подготовки ко всемирному климатическому саммиту COP26 в ноябре в Глазго.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что у человечества не осталось времени на долгие поиски способов избежать климатической катастрофы. Представитель президента США по вопросам климата Джон Керри отметил, что до COP26 развитые экономики в состоянии собрать запланированные 100 миллиардов долларов для поддержки бедных стран мира в борьбе с глобальным потеплением. При этом за последние 11 лет к указанной цели богатые государства не приблизились ни разу.