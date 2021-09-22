Крупные компании обвинили в пустых обещаниях по спасению планеты

Подавляющее большинство компаний крупнейших экономик мира дает пустые обещания по спасению планеты и не в состоянии взять на себя обязательства, исполнение которых можно оценить с помощью конкретных показателей. С такими обвинениями выступили авторы отчета Science Based Targets (SBTi), выводы из которого приводит Bloomberg.

Только пятая часть из 4200 компаний, базирующихся в странах «Большой двадцатки», предоставляют научно-обоснованную отчетность. Остальные предприятия заявляют, что ценят устойчивость, однако не предпринимают значимых шагов в борьбе с изменением климата. «Установление самоопределяемых целей по сокращению выбросов не поможет. Цели компании должны опираться на науку», — заявила исполнительный директор SBTi Хайди Хууско.

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Доклад вышел в преддверии переговоров в шотландском Глазго. 26-я конференция ООН по изменению климата (COP26) пройдет в ноябре и считается наиболее важной в борьбе с глобальным потеплением. «Мы сталкиваемся с реальной возможностью того, что температура скоро поднимется выше предела 1,5 градуса Цельсия, что, как установила наука, приведет к климатической катастрофе», — сказала Хайди Хууско.

Исследование SBTi также показало, что в странах «Большой семерки» больше компаний с осознанными климатическими целями. В Великобритании и Франции доля таких предприятий составляет 41 процент и 33 процента соответственно. США, Япония и Италия значительно отстают от среднего показателя «Большой семерки» — в этих странах 19 процентов компаний ответственно относятся к изменению климата. В Канаде таких предприятий еще меньше — всего 17 процентов.

Ранее в сентябре аналитический центр Chatham House представил доклад, согласно которому при нынешней скорости сокращения выбросов шанс избежать климатической катастрофы равен одному проценту. Исследователи признали неэффективными планы государств по достижению целей Парижского соглашения 2015 года.