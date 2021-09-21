Пожары в России назвали одной из причин катастрофического загрязнения планеты

Лесные пожары в Северном полушарии летом 2021 года катастрофически загрязнили планету выбросами углекислого газа. Одной из главных причин произошедшего исследователи из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus в своем докладе назвали пожары в Сибири.

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По данным аналитиков, в результате возгораний в Средиземноморье, Северной Америке и России в атмосферу было выброшено рекордное количество углекислого газа. В июле его уровень составил 1,3 миллиарда тонн, а в августе — 1,4 миллиарда тонн. Эксперты сообщают, что почти треть этого объема пришлась на пожары в Сибири. Антирекорд по выбросам спутники зафиксировали в республике Саха 3 августа — за день выделилось вдвое больше углекислого газа, чем за все лето 2020 года. При этом интенсивнее всего, по мнению ученых, деревья горели в Турции.

«Изменения климата помогают создать идеальные условия для лесных пожаров. В этом году нас поразило большое количество возгораний, их огромные площади и интенсивность», — поделился старший научный сотрудник Copernicus Марк Паррингтон (Mark Parrington).

Ученые ожидают, что по мере наступления глобального потепления пожары станут еще более частыми и устойчивыми к тушению. Самые масштабные возгорания произошли в 2021 году из-за волн аномальной жары и чрезвычайного недостатка влаги. В ближайшее время исследователи ожидают обострение проблемы в Южном полушарии — в зоне риска леса Амазонии и многие другие регионы Латинской Америки.

Пожары в России оказались не только самыми опасными для планеты, но и самыми масштабными в стране с начала XXI века, по мнению экспертов. Информационная система дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза зафиксировала, что на территории России сгорели 18,2 миллиона гектаров леса. Ученые предупредили, что осенью возгорания продолжат случаться. Сильнее всего им подвержены Центральный, Южный, Приволжский и Уральский округи, Сибирь и Дальний Восток.