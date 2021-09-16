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Изменение климата повлияло на психическое здоровье людей

Показатели психического здоровья во всем мире ухудшились из-за глобального потепления
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Фото: David McNew / Getty Images

Циклоны, лесные пожары, наводнения и другие разрушительные последствия изменения климата провоцируют ухудшение психического здоровья людей во всем мире, пишет Bloomberg. Люди обеспокоены тем, что правительства и бизнес делают недостаточно для спасения планеты.

Кроме того, человечество отдает себе отчет, что даже если бы все страны мира могли завершить переход на возобновляемые источники энергии, уже слишком поздно для предотвращения губительных последствий глобального потепления. По данным опроса Американской психиатрической ассоциации, большинство взрослых в США уже заявляют, что в некоторой степени или чрезвычайно обеспокоены влиянием климатического кризиса на их психическое здоровье. 

В развивающихся странах миллионы людей уже на протяжении нескольких лет имеют дело с последствиями глобального потепления. Засухи и опустынивание (процесс, при котором земля теряет плодородность — прим. «Ленты.ру») в Нигерии вынуждает пастухов из северный областей переезжать на юг, чтобы кормить свой скот, и там им приходится бороться за ресурсы с местными фермерами. В Колумбии ожидается повышение средней температуры на 0,9 градуса по Цельсию уже через 20 лет. Потепление может снизить продуктивность сельского хозяйства в стране, зависящей от экспорта кофе, в то время как более 40 процентов населения уже живут в бедности. «Эти сообщества обеспокоены не только тем, что мы столкнемся с большой катастрофой изменения климата, и что через 10 лет они не будут существовать. У этих сообществ нет гарантии, что они будут живы даже через два года», — бывший министр Колумбии по охране окружающей среды Луис Жилберто Мурильо.

Специалисты по психическому здоровью во всем мире спешат разработать стратегии, которые помогут людям справиться с последствиями глобального потепления. Эксперты понимают, что когда-нибудь это явление может затронуть почти всех. Психиатр из Нью-Йорка Джанет Льюис сказала, что люди сталкиваются с диссонансом даже в повседневной деятельности, когда пользуются вещами, которые очевидно вредны для планеты. Например, многие еще не отвыкли есть красное мясо и не перестали ездить на машине c двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, появляется все больше свидетельств, что повышение температуры порождает больше насилия, в том числе растет количество самоубийств.

Однако в мире уже наметился научный прогресс в области борьбы с психологическими последствиями изменения климата. Американская психологическая ассоциация разработала соответствующий практический курс, а австралийская некоммерческая организация Psychology for a Safe Climate выпустила серию программ для повышения квалификации специалистов. Джанет Льюис советует людям найти себе применение в поиске решений проблемы и содействии глобальным усилиям — от переработки отходов и покупки экологически чистых продуктов до пропаганды «экологичного» поведения. 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН в августе представила отчет о текущем состоянии планеты в связи с глобальным потеплением. Эксперты ООН заключили, что в ближайшие десятилетия последствия изменения климата почувствуют все страны, так как температура повысится до критических значений. 

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