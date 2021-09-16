Европа даст бедным странам деньги на борьбу с изменением климата

Европейский союз выделил дополнительные 4 миллиарда евро бедным странам на борьбу с глобальным потеплением в преддверии климатического саммита в Глазго и рассчитывает таким образом подтолкнуть мировых лидеров к решению проблемы, передает Reuters.

Ожидается, что вопрос выделения денег в решении климатических проблем станет ключевым на предстоящем саммите в Глазго (Шотландия), где мировым лидерам предстоит согласовать свои действия по предотвращению глобальной катастрофы.

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На этом фоне ЕС даст дополнительные 4 миллиарда евро бедным странам на борьбу с изменением климата на период с 2021 по 2027 год. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС уже ежегодно выделяет 25 миллиардов долларов на эти цели.

Ляйен также призвала США присоединиться к инициативе, сказав, что пример их сотрудничества подоткнул бы другие страны к более эффективному решению климатической проблемы. Ранее с той же целью ЕС и США анонсировали соглашение по совместному сокращению выбросов метана.

Ранее организация Climate Vulnerable Forum (сообщество государств Африки, Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки и Тихого океана, для которых проблема глобального потепления стоит особенно остро) призвала участников предстоящего саммита принять радикальные меры по сдерживанию изменения климата, а также выполнить свое обещание 2009 года и ежегодно выделять 100 миллиардов долларов развивающимся странам в период с 2020 по 2024 год.