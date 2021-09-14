США и ЕС объединились во имя спасения планеты

США и ЕС подпишут соглашение о сокращении выбросов метана на 30 процентов к 2030 году

В попытке спасти планету и подтолкнуть страны к решению проблемы глобального потепления США и ЕС объединились: они собираются подписать соглашение о совместном сокращении выбросов метана на треть к 2030 году, передает Reuters.

США и ЕС ведут переговоры в преддверии ноябрьского мирового саммита по изменению климата, который должен пройти в Глазго (Шотландия) и где страны предпримут крупнейшую со времен Парижского соглашения попытку договориться о мерах по замедлению глобального потепления. Документ под названием «Глобальное метановое обещание» должен быть обнародован в пятницу, 17 сентября.

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Спутниковые снимки, сделанные в последние годы, показали, что выбросы метана происходят в местах добычи нефти и газа во многих странах, включая ЕС, Мексику и США. В приложении к соглашению перечислено более двух десятков стран, которые, по мнению США и ЕС, должны присоединиться к этой инициативе. В их число входят Китай, Россия, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, а также Норвегия, Катар, Великобритания, Новая Зеландия и Южная Африка.

ЕС и США надеются уменьшить выделение метана в сельском хозяйстве, «грязных» индустриях, а также решить проблему старых угольных шахт и свалок. Эксперты говорят, что сектор ископаемого топлива имеет наибольший потенциал по сокращению выбросов за счет ремонта негерметичных трубопроводов или газохранилищ, которые к тому же не требуют больших затрат.

Кроме того, США и Европа активно пытаются перейти на возобновляемые источники энергии. Германия стала лидером среди европейских стран по производству солнечной энергии. Кроме того, исследователи подсчитали, что десять процентов всей энергии в Евросоюзе производится за счет солнца. Соединенные Штаты стремятся к 2035 году сделать из возобновляемых источников основу энергосистемы страны и активно строят солнечные электростанции.