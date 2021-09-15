Шансы человечества спастись от глобальной катастрофы оценили в один процент

Аналитики: усилия по борьбе с глобальным потеплением недостаточны для его предотвращения

Спасение человечества от глобального потепления оказалось обреченным на провал. Аналитический центр Chatham House в своем докладе выяснил, что при нынешней скорости сокращения выбросов углекислого газа шанс избежать дальнейших катастрофических последствий ничтожно мал. Копия исследования центра есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Исследователи оценили представленные государствами национальные планы по декарбонизации и признали их неэффективными для достижения целей Парижского соглашения. По мнению аналитиков, при условии их выполнения, предотвращение роста средней температуры выше 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня невозможно — вероятность такого исхода менее одного процента. Остановить нагревание воздуха на отметке в два градуса Цельсия тоже практически нереально — шанс на успех менее пяти процентов. Если же страны отступят от целей по выбросам, эксперты не исключают рост средней температуры выше пяти градусов Цельсия.

При недостаточно сильном сдерживании климатического кризиса его последствия станут катастрофическими в ближайшие 20-30 лет. Засуха почти на треть сократит урожай основных сельскохозяйственных культур и усугубит продовольственный кризис. Кроме того, будут чаще случаться наводнения, лесные пожары, ураганы и прочие природные катаклизмы, которые заставят население мигрировать в более безопасные районы. Смертность тоже станет намного выше — больше людей будет умирать от аномальной жары, нехватки еды, воды и гигиены.

Ускорить декарбонизацию, по мнению Chatham House, помогут амбициозные планы правительств, которые подразумевают больше вложений в безуглеродные технологии — возобновляемую энергетику, системы улавливания и хранения выбросов, восстановление естественных экосистем и другие. Так получится сделать чистую энергию дешевле и сократить вредное воздействие на климат к 2030 году.