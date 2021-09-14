Назван способ предотвратить миграционный кризис

Ученые нашли способ предотвратить миграционный кризис, который настигнет человечество в ближайшие десятилетия на фоне климатических изменений. Не допустить бегство сотен миллионов человек от последствий глобальной катастрофы поможет активное сокращение выбросов углекислого газа, выяснил Всемирный банк в своем исследовании.

Организация оценила вероятность внутренней миграции при трех разных климатических сценариях в шести регионах: Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, Южной Азии, Восточной Европе и Центральной Азии, Северной Африке, Африке к югу от Сахары и Латинской Америке. Исследование не охватывает большинство развитых экономик, а также страны Ближнего Востока и малые островные государства.

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Сократить риск внутренней миграции, по мнению аналитиков, поможет удержание роста средней температуры воздуха на отметке 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Для этого нужно активнее сокращать выбросы углекислого газа — при нынешних темпах воздух нагреется на три градуса Цельсия.

Заместитель главы Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фогеле видит решение проблемы в устранении «пробелов в развитии» бедных регионов, восстановлении их жизненно важных экосистем и адаптации населения к новым условиям. В противном случае, очагов климатической миграции к середине века станет больше.

По прогнозам аналитиков, самая значительная доля внутренних мигрантов придется на страны Африки к югу от Сахары. Около 85 миллионов человек могут переехать из-за нехватки воды или наводнений в густонаселенных прибрежных районах вроде дельты Нила. Точками притяжения мигрантов станут более защищенные от катастрофы города: Алжир, Тунис, Каир и другие. В Азии от климатических изменений сильнее всего пострадает Бангладеш — к середине века из-за штормов и наводнений сменить место жительства там придется 19,9 миллиона человек.

Исследователи заключили, что, в худшем случае, к 2050 году переезжать из-за природных катаклизмов по странам будут вынуждены более 216 миллионов человек, а в лучшем — почти вдвое меньше (около 110 миллионов). Глобальное потепление уже заставило людей бежать от экстремальных погодных условий. В 2020 году Центр мониторинга внутреннего перемещения (Internal Displacement Monitoring Centre) зафиксировал, что сменить регион проживания из-за засухи, наводнений или ураганов пришлось 30,7 миллиона человек во всем мире.

Опасения аналитиков Всемирного банка подтверждают и прогнозы ученых из РАН. Они предсказали, что к концу XXI века стихийные бедствия будут случаться гораздо чаще и сделают некоторые регионы непригодными для жизни.