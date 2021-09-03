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BMW нашла способ борьбы с глобальной проблемой

BMW сократит выбросы углекислого газа на 40 процентов к 2030 году
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Фото: Globallookpress.com

Немецкий концерн BMW к 2030 году сократит количество выбросов углекислого газа в течение всего жизненного цикла машины не меньше чем на 40 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Для сокращения выбросов планируется использовать почти вдвое больше переработанных материалов. О найденном способе бороться с проблемой сообщает Reuters.

Компания планирует существенно сократить объем выбросов уже на этапе производства, увеличив долю используемых перерабатываемых материалов до 50 процентов. Изменения, как ожидается, позволят соблюсти условия Парижского соглашения. Оно обязывает стран-подписантов (среди которых ФРГ) предпринимать меры по удержанию ежегодного роста средней температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия для борьбы с глобальным потеплением. «Мы придерживаемся четкого курса по достижению цели в 1,5 градуса», — заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе, комментируя новую цель компании.

В то же время немецкий производитель не спешит полностью отказаться от работающих на традиционном топливе автомобилей. Среди причин промедления BMW называет нехватку зарядных станций для электрокаров в ЕС и других странах, что ограничивает их использование и соответственно спрос.

Фирма прогнозирует, что к 2030 как минимум половина продаж придется на электромобили. Кроме того, BMW поставила цель как минимум вдвое уменьшить показатели выбросов углекислого газа от одного автомобиля и на один километр пробега.

Автопромышленники по всему миру делают свою продукцию экологичнее. Так Mercedes-Benz намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в 2025 году. Для выполнения своего амбициозного плана конкурент BMW инвестирует в производство электрокаров свыше 40 миллиардов евро.

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