BMW нашла способ борьбы с глобальной проблемой

BMW сократит выбросы углекислого газа на 40 процентов к 2030 году

Немецкий концерн BMW к 2030 году сократит количество выбросов углекислого газа в течение всего жизненного цикла машины не меньше чем на 40 процентов по сравнению с показателями 2019 года. Для сокращения выбросов планируется использовать почти вдвое больше переработанных материалов. О найденном способе бороться с проблемой сообщает Reuters.

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Компания планирует существенно сократить объем выбросов уже на этапе производства, увеличив долю используемых перерабатываемых материалов до 50 процентов. Изменения, как ожидается, позволят соблюсти условия Парижского соглашения. Оно обязывает стран-подписантов (среди которых ФРГ) предпринимать меры по удержанию ежегодного роста средней температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия для борьбы с глобальным потеплением. «Мы придерживаемся четкого курса по достижению цели в 1,5 градуса», — заявил генеральный директор BMW Оливер Ципсе, комментируя новую цель компании.

В то же время немецкий производитель не спешит полностью отказаться от работающих на традиционном топливе автомобилей. Среди причин промедления BMW называет нехватку зарядных станций для электрокаров в ЕС и других странах, что ограничивает их использование и соответственно спрос.

Фирма прогнозирует, что к 2030 как минимум половина продаж придется на электромобили. Кроме того, BMW поставила цель как минимум вдвое уменьшить показатели выбросов углекислого газа от одного автомобиля и на один километр пробега.

Автопромышленники по всему миру делают свою продукцию экологичнее. Так Mercedes-Benz намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в 2025 году. Для выполнения своего амбициозного плана конкурент BMW инвестирует в производство электрокаров свыше 40 миллиардов евро.