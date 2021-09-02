Миру предсказали удвоение числа природных катаклизмов

Российский физик РАН заявил об удвоении разрушительных природных аномалий в текущем столетии. О тревожных тенденциях в изменении климата рассказали доктор физико-математических наук и замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов и директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, передает Ura.ru.

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К концу 21 века, по мнению экспертов, человечеству грозит увеличение частоты катаклизмов из-за роста средней температуры на планете. «С 2000-х годов в России в два раза увеличилось число опасных природных явлений, и в ближайшие 20-30 лет рост продолжится. Катаклизмов в мире станет больше из-за усугубления жары», — предсказал Семенов.

Предположения ученого отчасти подтвердил климатолог Алексей Кокорин. «Когда глобальное потепление достигнет 2-2,5 градусов, опасные метеорологические явления будут происходить каждые три-пять лет», — добавил Кокорин. При еще более пессимистичном сценарии, если глобальное потепление достигнет четырех градусов, к концу столетия жара будет накрывать Землю почти каждый год: в восемь раз чаще будет гореть тундра, какие-то регионы станут непригодными для сельского хозяйства, что в свою очередь спровоцирует миграцию миллиардов людей.

Ранее Россию назвали одной из самых опасных по уровню загрязнения страной для планеты. Институт мировых природных ресурсов (WRI) отметил, что государство, на долю которого наряду с Китаем и Индией приходится существенный объем выбросов, не обновило план предотвращения климатических изменений.