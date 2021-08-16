Главные в мире любители электрокаров воспротивились отказу от нефти

В Норвегии не стали спешить отказываться от добычи нефти и разведки новых мест

В Норвегии на душу населения приходится больше электромобилей, чем во всем мире. Тем не менее, главные любители электрокаров воспротивились отказу от ископаемого топлива и не видят будущего без нефти, пишет Bloomberg.

Норвегия — крупнейший в Западной Европе производитель нефти. Местные СМИ провели опрос, в котором выяснили, что 55 процентов норвежцев не спешат голосовать за прекращение геологоразведочных работ. Результаты получены в преддверии всеобщих выборов в сентябре, где больше всего внимания будет уделено экологической политике.

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Консервативное правительство во главе с Эрной Сульберг считает, что Норвегия должна вести разведку месторождений до тех пор, пока нефть будет прибыльной. Подобная государственная политика приводит к увеличению вредных выбросов, из-за которых Земля нагревается быстрее и мир сталкивается с последствиями глобального потепления раньше, чем предполагалось. Об этом заявила 9 августа в своем докладе Межправительственная группа экспертов по климату ООН и призвала мировые правительства сокращать выбросы парниковых газов — так эффективнее всего противостоять катастрофе.

Норвегия признает серьезность климатических изменений и предпочитает бороться с ними с помощью инвестиций в возобновляемую энергетику, одновременно занимаясь бурением новых нефтяных скважин. Однако из-за роста квот на углеродные выбросы разведка месторождений в скором времени может стать убыточной.

Большинство предвыборных опросов показывает, что после восьми лет пребывания у власти консервативную коалицию Сульберг не переизберут. Тем не менее, более либерально настроенным партиям придется учитывать, что большинство граждан поддерживает добычу нефти. Они должны быть готовыми к общественному недовольству, когда в своих климатических планах попытаются сократить деятельность самой важной отрасли Норвегии.

По результатам соцмониторинга, норвежское правительство возглавит социал-демократическая Рабочая партия. Она как раз желает изменить стратегию Норвегии в отношении нефти — сократить производство, экспорт и спрос на ископаемое топливо. Более левые движения, которые могут войти в коалицию Рабочей партии, четче заявили о своих планах отказаться от нефти. Например, Ларс Халтбреккен из Социалистической партии заявил, что доклад ООН стал «похоронным для ископаемого топлива», и необходимо в корне пересмотреть национальную нефтяную политику.

Недавно экологические активисты выступили против бурения скважин в норвежской части Арктики. Они считают добычу нефти и газа в условиях климатического кризиса несправедливой и собираются подать иск в Европейский суд по правам человека. С подобной проблемой активисты уже обращались в норвежский суд, но в декабре проиграли дело.