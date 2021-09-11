Названа неожиданная угроза климатическому соглашению

Существенный рост цен на солнечные панели, на 16 процентов с начала года, может стать неожиданной угрозой для реализации Парижского соглашения по климату. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании Rystad Energy, сообщает Bloomberg.

Из-за такого фактора спрос на панели в ближайшие годы упадет, поставщики решат не увеличивать производственные мощности, а значит, выработка энергии от солнечных станций серьезно отстанет от запланированных объемов.

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В настоящее время отрасль производит панели совокупной мощностью 330 гигаватт. К 2035 году эти цифры должны вырасти как минимум до 1,2 тысячи гигаватт, чтобы удержать повышение температуры в указанных в соглашении параметрах.

Однако вместо этого коэффициент загрузки заводов по производству панелей в прошлом году снизился до 58 процентов. И каких-либо стимулов расширять производство у предприятий нет.

Причиной роста цен на панели, отмечают аналитики, является подорожание поликремния и серебра. Кроме того, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, резко выросли цены на некоторые ключевые сырьевые материалы.

Ранее сообщалось, что государства Африки, Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки и Тихого океана, в которых в совокупности проживают порядка миллиарда человек, призвали заключить новое экологическое соглашение между странами ООН. По их мнению, нынешних усилий остановить глобальное потепление недостаточно, чтобы избежать экологической катастрофы.