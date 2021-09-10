Россиян предупредили об осенних пожарах

Число природных пожаров может увеличиться в сентябре на территории Центрального, Южного, Приволжского, Уральского округов, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ученые пришли к выводу, что в первом осеннем месяце ситуация с пожарами не улучшится, проанализировав сложившуюся гидрометеорологическую обстановку и прогноз погоды. Из-за этого «среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены» в ряде регионов, констатировали они.

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В Центральной России о повышенном риске возгораний предупредили Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Калужскую и Липецкую области. Пожароопасность сохраняется также в Крыму, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской областях, в Башкирии, южных районах Курганской и Челябинской областей.

В Сибири повышенный риск возгораний есть на юго-востоке Красноярского края и в западных районах Иркутской области. На Дальнем Востоке лесных пожаров ждут в Хабаровском крае, на юге Сахалина и Камчатки, на северо-западе Приморья.

Как сообщили изданию эксперты, осенние лесные пожары связаны с ростом средней сентябрьской температуры в перечисленных регионах. Возгораний станет меньше только после похолодания и появления осадков.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что большое количество пожаров в российских лесах случается по вине тех, кто пошел в лес за ягодами и грибами. Он отметил, что задача региональных властей — вести просветительскую работу, внушать населению, что открытый огонь — это враг леса.