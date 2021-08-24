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Обстановка на перекрытой из-за лесных пожаров федеральной трассе попала на видео

Ситуацию на перекрытом из-за природных пожаров участке федеральной трассы засняли на видео
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Обстановка на перекрытом в связи с лесными пожарами участке федеральной трассы Р242 ПермьЕкатеринбург попала на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видны столбы огня на деревьях по обеим сторонам от дороги. От масштабного пожара исходят сильные клубы темного дыма, накрывающие дорогу.

Участок трассы перекрыли 24 августа. Отмечается, что движение приостановлено в районе горы Волчихи. Огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую, видимость у водителей осложнена. Автолюбителям предлагается объехать участок дороги через Первоуральск, Дегтярск, село Первомайское или поселок Билимбай.

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