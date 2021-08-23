Россия
 
Последние новости
Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ
Российский мэр с веником в руках призвал горожан ходить в баню
Хорватия поделится с Украиной моделью мирной реинтеграции
Стало известно об отказе НАТО помогать силам сопротивления в Афганистане
Аксенов сравнил саммит «Крымская платформа» с попыткой вернуть прошлогодний снег
Первую партию танков «Армата» отгрузили
Украинских чиновников уличили в оформлении жилья в Крыму на подставных лиц
Число жертв наводнения в США выросло в два раза
Возбужденные морские змеи приняли аквалангистов за самок и бросились на них
МиГ-29 сгорел в Астраханской области
Новости партнеров
Прослушать новость

В еще одном регионе России объявили режим ЧС из-за природных пожаров

В городском округе Оренбургской области из-за природных пожаров объявлен режим ЧС
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области введен режим ЧС из-за природных пожаров. О еще одном регионе России, где объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар распространился в окрестностях населенных пунктов Егинсай и Первомайское Соль-Илецкого городского округа.

В МЧС также добавили, что в тушении пожара принимают участие 42 человека и 18 пожарных машин.

Ранее режим ЧС ввели в республике Марий Эл. Такое решение принял глава региона Александр Евстифеев. До этого пожар в Медведковском районе значительно расширился и возникла угроза поселку Сосновый бор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Десятки человек в российском регионе эвакуируют из-за лесного пожара
Режим ЧС ввели в российском регионе из-за лесных пожаров
Путин оценил масштаб природных бедствий в России