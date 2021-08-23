В еще одном регионе России объявили режим ЧС из-за природных пожаров

В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области введен режим ЧС из-за природных пожаров. О еще одном регионе России, где объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар распространился в окрестностях населенных пунктов Егинсай и Первомайское Соль-Илецкого городского округа.

В МЧС также добавили, что в тушении пожара принимают участие 42 человека и 18 пожарных машин.

Ранее режим ЧС ввели в республике Марий Эл. Такое решение принял глава региона Александр Евстифеев. До этого пожар в Медведковском районе значительно расширился и возникла угроза поселку Сосновый бор.