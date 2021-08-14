Россия
 
Последние новости
Пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции
У берегов Аляски произошло землетрясение
Террорист потребовал от СИЗО в Москве денежной компенсации за дискомфорт 
Футболист «Барселоны» пошел на понижение зарплаты ради новичков клуба
В потерпевшем крушение в Турции пожарном самолете находились россияне
Стало известно о пострадавших в ходе потасовки у офиса Зеленского
Жители Анапы эвакуировались на надувном банане-драконе из-за подтоплений
Отсутствие перспектив отмены санкций ЕС против России объяснили
В ВКС России появятся экипажи женщин-летчиц
Россияне поспорили из-за пьющих на детской площадке подростков 
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин оценил масштаб природных бедствий в России

Владимир Путин: масштаб природных бедствий в России носит беспрецедентный характер
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров оценил масштаб природных бедствий и дал ряд поручений по их ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин сказал, что природные бедствия в некоторых регионах страны носят «беспрецедентный характер». Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать с властями регионов меры поддержки людей с хроническими заболеваниями, которые находятся в зонах ЧС, а также дал указание проследить за тем, чтобы дети из мест, пострадавших от стихии, вовремя пошли в школу.

Президент также подчеркнул, что в Якутии нет угрозы жилым объектам. Он отметил, что действия надо рассчитывать таким образом, чтобы сохранить природные богатства и минимизировать последствия для животных.

«Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой», — сказал глава государства.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС ввели в шести районах Краснодарского края из-за непогоды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Московские туристы показали кадры потопа в Краснодарском крае
Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии
Лесной пожар в Якутии дошел до населенного пункта