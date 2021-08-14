Путин оценил масштаб природных бедствий в России

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров оценил масштаб природных бедствий и дал ряд поручений по их ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин сказал, что природные бедствия в некоторых регионах страны носят «беспрецедентный характер». Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать с властями регионов меры поддержки людей с хроническими заболеваниями, которые находятся в зонах ЧС, а также дал указание проследить за тем, чтобы дети из мест, пострадавших от стихии, вовремя пошли в школу.

Президент также подчеркнул, что в Якутии нет угрозы жилым объектам. Он отметил, что действия надо рассчитывать таким образом, чтобы сохранить природные богатства и минимизировать последствия для животных.

«Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой», — сказал глава государства.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС ввели в шести районах Краснодарского края из-за непогоды.