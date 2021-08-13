В шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды

В Анапе, Новороссийске и еще четырех районах Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ливней ввели в шести районах Краснодарского края: в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах. Об этом сообщили в администрации края.

«В настоящее время сильные осадки до 150 мм прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске», — заявили в ведомстве.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем и нужно быть готовым к любому сценарию событий. Практически по всей Кубани идут мощные ливни, за считанные часы выпадают двух-трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытиями дорог.

Ранее режим ЧС федерального масштаба объявили еще в четырех российских регионах: в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Причиной этому послужил ущерб от паводков на Дальнем Востоке, который превысил региональные критерии. В зону подтопления попало свыше 1,2 тысячи домов, 4,6 тысячи приусадебных участков, 13 социально значимых объектов образования, здравоохранения и соцподдержки граждан.