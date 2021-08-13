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В российском городе введен режим ЧС из-за прогнозируемых ливней

Власти Анапы ввели режим ЧС из-за надвигающихся ливней
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Анапе из-за прогнозируемых ливней. Об этом сообщили в администрации муниципалитета, передает ТАСС.

«По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 миллиметров. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС», — сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям — его провел мэр Анапы Василий Швец.

По словам начальника управления по гражданской обороне и защите населения Сергея Семеркова, в городе сотрудники аварийных служб откачали воду из 37 дворовых территорий и двух детских садов. В ликвидации последствий непогоды участвуют около 100 человек.

Ранее в Керчи из-за сильных ливней, которые привели к подтоплениям, перекрыли центральные улицы. Такие меры повлияли на работу общественного транспорта.

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