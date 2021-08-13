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В Керчи ливни повлияли на работу общественного транспорта

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
В Керчи из-за сильных ливней и затоплений перестал работать общественный электротранспорт

В связи с сильными ливнями, которые привели к подтоплениям, в Керчи перекрыли центральные улицы, что повлияло на работу общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Подъем воды в реках из-за сильных ливней в городе подтопил стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Также оказались подтоплены перекресток Самойленко и улица Борзенко, улица Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября. В связи с осадками работу городского электротранспорта пришлось приостановить.

«Общественный транспорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что схема работы общественного транспорта изменилась из-за подтоплений центральных улиц.

Кроме того, в администрации Керчи порекомендовали жителям города воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике из-за подтоплений этим летом более четырех тысяч человек пострадали и двое погибли. Помимо двух погибших до сих пор не установлено местоположение еще одного пропавшего.

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