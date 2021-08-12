Синоптик предрек россиянам надвигающийся «библейский потоп»

Рекордное количество осадков выпадет в Крыму и Краснодарском крае в ближайшие сутки. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал синоптик.

По его словам, в период с 21:00 12 августа по 21:00 13 августа в Тамани ожидается 186 миллиметров осадков при месячной норме в 45-50 миллиметров. Это составляет 370 процентов от августовской нормы.

В Керчи за этот же промежуток времени количество осадков достигнет 151 миллиметра при месячной норме в 44 миллиметра, что составляет 343 процента от нормы августа. Специалист отметил, что это в 1,7 раза больше, чем во время ливней 17 июня 2021 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении циклона на юге страны. Синоптик отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.