Россия
 
Последние новости
Стали известны детали поездки Зеленского в США
Соцсеть «диванных инвесторов» задумала собрать сотни миллионов долларов
Момент ДТП с автомобилем на остановке в Москве попал на видео 
Билл Гейтс решил дать денег на спасение планеты
К любителям «погонять» на электросамокатах обратились на «пацанском языке»
Афганские власти опровергли захват талибами третьего по величине города страны
Китайский конкурент Tesla сократил убытки
Шереметьево купит крупнейшего туроператора России
Создан способ вернуть меню «Пуск» в Windows
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптик предрек россиянам надвигающийся «библейский потоп»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Хижняк / Коммерсантъ
Тишковец предупредил о «библейском потопе», который накроет Крым и Краснодарский край

Рекордное количество осадков выпадет в Крыму и Краснодарском крае в ближайшие сутки. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал синоптик.

По его словам, в период с 21:00 12 августа по 21:00 13 августа в Тамани ожидается 186 миллиметров осадков при месячной норме в 45-50 миллиметров. Это составляет 370 процентов от августовской нормы.

В Керчи за этот же промежуток времени количество осадков достигнет 151 миллиметра при месячной норме в 44 миллиметра, что составляет 343 процента от нормы августа. Специалист отметил, что это в 1,7 раза больше, чем во время ливней 17 июня 2021 года.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении циклона на юге страны. Синоптик отметил, что погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили об аномальной погоде в большей части страны
Мощный ливень затопил российский город
Москвичам предрекли самый дождливый день с начала столетия