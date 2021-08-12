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Россиян предупредили о наступлении опасного циклона

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Вильфанд предупредил, что на юге России будет глубокий мезоциклон

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении циклона на юге страны, который будет определять опасную погоду. Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, на юге действительно формируется глубокий мезоциклон. «Это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией», — сказал синоптик, добавив, что это не обычный циклон, который распространяется на тысячи километров, а меньший — на сотни километров.

Вильфанд отметил, что такая погодная опасность может коснуться Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, Черноморского побережья и Крыма.

Ранее Вильфанд заявил, что аномальная жара накроет ряд регионов России. По его словам, в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни ожидается 36-37 градусов тепла.На юге страны и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара — температура будет достигать 39-40 градусов.

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