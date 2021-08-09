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Вильфанд пообещал москвичам «жарковатую погоду»

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Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

В столичном регионе до четверга, 12 августа, ожидается 27-30 градусов тепла. Такую погоду назвал «жарковатой» руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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По его словам, в эти дни в Москве и области температура воздуха будет на 4-5 градусов выше нормы. Особенно жарким станет 9 августа — тогда температура достигнет 31 градуса тепла.

«В понедельник, возможно, будет выпущено предупреждение об опасном явлении "очень жаркая погода", так как, если в Москве температура превышает 30 градусов, это считается некомфортным», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что ночи в столичном регионе будут теплыми в ближайшие дни — синоптики прогнозируют плюс 16-18 градусов.

Ранее жителей Центральной России предупредили о «грозовом капкане». Как отметили синоптики «Гисметео», в этот регион придет европейский циклон, который принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер. Они уточнили, что в московском регионе погода улучшится только 15 августа.

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